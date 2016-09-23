В киевском метро презентовали третий арт-поезд (фоторепортаж)
15:24, 23 сентября 2016Киев
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В Киеве 23 сентября состоялась презентация разрисованного австралийским художником Reka One поезда столичного метро.
Презентация третьего арт-поезда в Киеве / Фото УНИАН
Это уже третий арт-поезд в киевском метрополитене.
Первый арт-поезд от испанского художника Kenora начал курсировать по красной ветке в киевском метрополитене в мае 2016 года. Это событие было приурочено ко Дню города.
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Также в августе текущего года в столичной подземке вышел на маршрут поезд-мурал, созданный испанским художником Okuda.
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