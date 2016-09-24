Под Киевом самолет едва не зацепил жилую многоэтажку (видео)

Соответствующее видео опубликовала пользовательница Instagram Ольга Белоус 23 сентября.

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Что стало причиной такого низкого полета, пока неизвестно.

"Обычный заход на посадку в Гостомеле (по соседству, там расположен аэродром). А вот то, что застройщики, судя по всему, игнорировали правила построения рядом с аэропортом, придется потом "расхлебывать" жителям", – написал в Facebook пользователь Сергей Колос,пишет ТСН.ua

"Это мой дом! Капец! Такое впервые. Всегда немного дальше заходят. Да и выше", – прокомментировал видео местный журналист Александр Остапа.