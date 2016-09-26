В центре Киева прорвало трубу, улица перекрыта (фото)
11:20, 26 сентября 2016Киев
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В центре столицы на улице Рейтарской прорвало трубу.
Это произошло 26 сентября утром, сообщает dtp.kiev.ua.
"На место ЧП сразу приехал "Киевводоканал". Готовятся проводить ремонтные работы", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что в ближайшие сутки движение по улице будет остановлено.
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