Киев стал лидером по финансированию оздоровления и отдыха детей - КГГА

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко во время совещания по подведению итогов летнего оздоровления и отдыха детей города Киева.

«В этом году Киев занял первое место по показателям финансирования летнего оздоровления и отдыха детей города, выделив свыше 45 млн 360 тысяч гривень. За эти средства мы оздоровили 5 632 детей и направили на отдых – 2 572 ребенка. Мы благодарны всем причастным, особенно руководителям групп, медикам, директорам учреждений за проделанную работу, внимание и любовь, которой они окружили наших маленьких киевлян», – сообщила Старостенко.

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По словам заместителя председателя КГГА, особое внимание городская власть обратила на обеспечение отдыхом детей сирот и детей, лишенных родительской опеки (обеспечен отдых и оздоровление для 507 детей); детей из многодетных семей (2250 детей); детей погибших и участников АТО (513 детей); детей, состоящих на диспансерном учете (1194 ребенка). В этом году также оздоровили более трех тысяч одаренных детей, творческих коллективов и спортивных команд.

Старостенко добавила, что Министерство социальной политики, которое осуществляет общую координацию отдыха детей, оценило как успешное проведение нынешнего отдыха и оздоровления маленьких киевлян.