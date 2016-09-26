В Киеве вандалы облили памятник Владимиру Великому красной краской (фото)

Вандалы облили красной краской старейший киевский памятник – Владимиру Великому. Правоохранители внесли сообщение об инциденте в Журнал единого учета. Об этом сообщила спикер столичной полиции Оксана Блищик, передает "112 Украина".

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"Было сообщение. На месте отработала оперативно-следственная группа. Памятник облили красной краской, предположительно, из стеклянной емкости. Сообщение внесено в Журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации", - рассказала Блищик.

Как известно, памятник Владимиру Великому — старейший скульптурный памятник Киева, его соорудили в 1853 году. Один из неофициальных символов города. Высится на крутом берегу Днепра в парке Владимирская горка.