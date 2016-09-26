Общине Киева вернут почти 90 гектаров земли в Голосеевском районе - ГПУ

Прокуратура установила, что некоторые лица с целью незаконного завладения землей территориальной общины неправомерно создавали кооперативы, которые по закону имеют право на бесплатное получение земельных участков для жилищного строительства. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

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Получив статус кооператива, эти юридические лица на основании решений органов самоуправления безвозмездно получали лакомые земельные участки значительной площади.

Так, Киевсовет принял решение о безвозмездной передаче в собственность и пользование кооператива указанной земли в Голосеевском районе.

При этом Генпрокуратура выяснила, что фактически это юридическое лицо в понимании действующего законодательства жилищным кооперативом не является, а, следовательно, не имело права на бесплатное получение земли.

"Учитывая указанные нарушения ГПУ предъявила в хозяйственный суд города Киева иск, по результатам рассмотрения которого судом восстановлены права территориальной громады города Киева на спорные земли общей площадью более 86,6 га и стоимостью по нормативной денежной оценке свыше 181 млн грн", - добавили в ведомстве.