Скандальная стройка на "Героев Днепра": на станции заметили новую трещину, теперь – через платформу (фото)

В полу платформы на столичной станции метро "Героев Днепра", над которой строится трехуровневый торговый центр, горожане заметили трещину, по словам очевидцев, длиной около 10 метров.

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"Огромная 10 метровая трещина разделяет станцию на две части. Пассажиров поубавилось - идут пешком к Минской", - написал в Facebook очевидец Константин Коваленко.

Также он рассказал, как влияет переход строителей на ночной график работы: "Застройщик "Эликон" принял гениальное решение - строить ночью. Вы пытались когда-нибудь заснуть во время выгрузки бетонных конструкций? А Оболонь пытается. Конечно не выходит, но искренне пытается".

Как сообщал УНИАН, в июне на выходе со станции метро "Героев Днепра" началось строительство торгово-развлекательного центра с подземными торговыми и техническими помещениями.

Участок земли в пределах транспортной развязки огородили забором и подогнали строительную технику. После начала строительных работ активисты в соцсети распространили фотографии поврежденного потолка станции и платформы метро.

Киевская власть, несмотря на протестные настроения жителей Оболони, запланировала на 29 сентября – после четырех месяцев с начала работ – провести общественные слушания по поводу строительства этого ТРЦ. 13 сентября в горгосадминистрации заявили, что жители Оболони и заказчик строительства ТРЦ над ст. метро "Героев Днепра" достигли взаимопонимания.