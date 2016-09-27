В Киеве начали курс подготовки 140 участковых офицеров полиции

Как сообщается на сайте ОБСЕ, первые 140 курсантов - будущие участковые офицеры полиции - начали 4-месячный курс обучения в рамках реформирования Службы участковых офицеров полиции в Украине.

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Официальная церемония открытия курса состоялась сегодня в Киевском учебном центре подготовки полицейских. По завершении обучения и после сдачи экзаменов эти курсанты станут в ряды Службы участковых офицеров полиции в Киевской области.

"Участковые являются одной из служб «первой линии», то есть наиболее близкой к населению. И от того, насколько они открыты будут к потребностям граждан, насколько они будут эффективно реагировать на обращения, зависит и уровень доверия, и уровень безопасности и порядка в обществе", - отметил координатор проектов ОБСЕ в Украине Вайдотас Верба.

Также в сообщении отмечается, что Координатор проектов ОБСЕ в Украине поддерживает проведение двухнедельного курса переподготовки для более 8100 действующих офицеров полиции, которые уже успешно прошли аттестацию.