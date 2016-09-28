Киев делает все, чтобы вовремя запустить отопительный сезон - Кличко

Об этом Виталий Кличко заявил во время заседания антикризисного энергетического штаба по подготовке страны к осенне-зимнему периоду, которое состоялось под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана, сообщает пресс-служба КГГА.

«Мы в течение нескольких месяцев акцентировали на критических факторах, которые не позволяют теплопредприятиям должным образом подготовиться к зиме. Уже в течение нескольких месяцев заблокированы счета теплоснабжающих предприятий. Таких в Украине 104. Нет средств и на установку домовых счетчиков и на замену аварийных сетей. И все это при том, что уровень расчетов за газ в Киеве перед НАК «Нафтогаз» составляет 101%!», – подчеркнул мэр Киева.

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Он подчеркнул, что столичные власти, учитывая все критические факторы, сделали и делают все, чтобы спасти ситуацию и чтобы в Киеве отопительный сезон не был сорван.

«Мы приняли решение об установке части счетчиков инвестиционной программы «Киевэнерго» за счет городских средств. Цена вопроса – почти 40 млн грн. На сегодня более 90% столичных домов уже оборудованы счетчиками тепла, что позволит сократить расходы киевлян на оплату тепла», – отметил Виталий Кличко.

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Также, сказал мэр Киева, город был вынужден предоставить аванс «Киевэнерго» в объеме 250 млн грн.

«То есть, мы сегодня делаем все, что можем – готовимся к зиме в автономном режиме, я бы сказал так», – сказал Кличко. Он подчеркнул, что ситуация в столице не отличается от ситуации во многих других городах страны: в большинстве теплоснабжающих предприятий заблокированы счета и отсутствуют оборотные средства, не выполняются инвестиционные программы и плановые ремонты, растет количество повреждений теплосетей.

Киевский городской голова отметил, что столичная власть настаивает немедленно: подать в Верховную Раду Украины проект закона относительно погашения и реструктуризации задолженности за энергоносители и списания штрафных санкций в теплоснабжении; внести изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2016 год», в части погашения компенсации разницы в тарифах, возникшей в 2015 году; внести изменения в алгоритм распределения средств со спецсчетов в части распределения средств тепловиков исключительно в соответствии со структурой утвержденных тарифов, без применения дискриминационных, повышающих коэффициентов в пользу «Нафтогаза»; погасить задолженность предприятий и организаций государственного бюджета за потребленные энергоносители.

Премьер-министр отметил, что дает поручение разработать план мероприятий по урегулированию ситуации, в том числе и проблем, касающихся взаиморасчетов между НАК «Нафтогаз» и теплокоммунэнерго. И рассмотреть этот вопрос на экстренном совещании на следующей неделе.