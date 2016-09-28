В киевском метрополитене до конца недели обещают срезать все клетки для содержания правонарушителей

Об этом сообщает ТСН.

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"Клетки срезали уже на шести станциях. К концу недели демонтаж обещают завершить по всем веткам подземки", - говорится в сообщении.

Такие изменения в интерьерах полицейских кабинетов объясняют изменениями в законодательстве и стремлением соответствовать европейским стандартам по правам человека.