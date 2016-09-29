В Киеве за вымогательство задержали двух чиновников Дарницкой РГА

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, установлено, что служащие ежемесячно требовали от предпринимателя дань в размере 9 тыс. грн, угрожая в случае неуплаты средств принять меры для прекращения работы автокофейни.

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Инспектора были разоблачены при получении части указанной суммы. В настоящее время злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, им готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц, соединенное с вымогательством).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Досудебное следствие продолжается.