Годовщина трагедии Бабьего Яра: в Киеве закроют станцию "Дорогожичи" и ограничат движение транспорта

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

Как сообщал УНИАН, также сегодня с 12.00 до 19.00 будет закрыто движение всех видов транспорта на вул. Лаврская (от площади Славы до улицы Цитадельной).

Кроме того, с 13.00 до 2100 запланировано ограничить движение всех видов транспорта полосой для движения маршрутных транспортных средств на вул. Мельникова (от вул. Семьи Хохловых). Елены Телиги) и на вул. Елены Телиги (от вул. Мельникова до вул. Ольжича).

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Также управление патрульной полиции в г. Киеве в случае необходимости будут ограничивать или запрещать движение всех видов транспорта с 17.00 до 22.00 на путях движения отдельных лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана, в частности: на Лаврской, Днепровском спуске, Набережном шоссе (от моста Метро к ул. Набережно-Крещатицкой), Набережно-Рыбальской, Елены Телиги, Михаила Грушевского, Крещатике (от Европейской площади до Майдана Независимости), Михайловской, Большой Житомирской, Сечевых Стрельцов, Мельникова, Гаванскому мосту, просп. Степана Бандеры.

Кроме того, будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, путь следования которых проходит: по улице Лаврской с 12.00 до 19.00; улице Мельникова (от вул. Семьи Хохловых). Елены Телиги) и улицей Елены Телиги (от вул. Мельникова до вул. Ольжича) с 13.00 до 21.00.