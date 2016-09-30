Эксперт: Кличко – первый мэр, который уделил серьезное внимание трагедии в Бабьем Яру

Такое мнение выразил исполнительный директор АП"POLITCONSULTANT.org" Николай Волгов

«Из – года в год, наши «верхушки» приезжали к мемориалу «Бабьего Яра», только на годовщину. Но, особо никто ничего не делал для того, чтобы увековечить эту страшную память в нашей культуре, а история, как известно повторяется, как только о ней забываешь. Мемориальный комплекс «Бабий Яр» был в ужасном состоянии. В парке давно обосновались «бомжи», кругом мусор, а в 2011 году и вовсе, был разрушен мемориал, на котором было выгравировано имя экс президента Израиля. До этого никому не было дела», - заявил Николай Волгов.

Он сообщил, что из бюджета выдели около 31 миллиона гривен на благоустройства мемориала. «Кто бы что ни говорил, но Кличко единственный мэр, который всерьез занялся этим культурным наследием Киева. Работали днем и ночью. Вывозили годами лежавший мусор, полностью восстанавливали Аллеи Праведников и Аллеи Мучеников. Результат показывает, что все возможно, когда в этом заинтересованы», - сказал эксперт.

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Эксперт подчеркнул, что вопрос создания Мемориального центра памяти жертв Холокоста «Бабий Яр» - это серьезный международный проект, который прямо влияет на имидж не только столицы но и страны в целом.

«Кличко еще в 2015 году анонсировал планы по строительству мемориала, была создана рабочая группа, которая готовила почву более года и вот, наконец-то, при участии международной общественности и президента Украины состоялось подписание Декларации о намерениях создания Мемориального центра памяти жертв Холокоста "Бабий Яр". Это серьезнейший международный проект, от которого зависит имидж всей страны», - сообщил он.

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