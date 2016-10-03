Деканоидзе рассказала о создании специального "укрепленного" патруля в Киеве

Об этом рассказала глава Нацполиции Хатия Деканоидзе, сообщает 112.ua.

Читайте такжеНа Киевщине появилась полиция на воде (фото, видео)

"До конца года мы реально хотим укомплектовать патрульную полицию для того, чтобы перекрыть еще международные, национальные трассы. Это тоже очень важно. Потому что я получаю очень много жалоб, если какая-то машина стоит в кустах на дорогах. Люди больше не хотят видеть такой организм, как ГАИ. Но, к сожалению, для того, чтобы патрульные патрулировали все эти трассы, у нас не хватает людей. Надеюсь, новый отбор пройдет нормально", - говорит глава Нацполиции.

Деканоидзе отмечает, что отбор новых сотрудников дело не быстрое.

"Мы отбираем около 1400, у нас новые должности и новые люди будут. Не только в Киеве, но и в Одессе, Запорожье, Харькове, Львове. Самое главное, мы в Киеве сделаем специальный "укрепленный патруль", который будет поддерживать общественный порядок. Но, к сожалению, это конкурс. Это не так, что в один день прошли. Это тестирование. Это полицейские комиссии, это психологические тесты, это физическая подготовка", - добавила она.