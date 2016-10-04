Паралимпийцы-киевляне, выигравшие медали в Рио, получат денежное вознаграждение - Кличко

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Каждый раз, когда сине-желтый флаг поднимался в Рио, мы испытывали гордость за наших спортсменов и за нашу страну. Каждая награда — это и ваша боль, и ваша победа над собой, и ваш триумф. Для многих вы — пример силы духа и неистовой воли к победе», — подчеркнул Кличко.

Мэр поблагодарил паралимпийцев и отметил, что гордится ими, ведь сборная Украины на Паралимпиаде в Рио заняла III командное место, завоевав 117 медалей. Из них 5 наград завоевали спортсмены-киевляне: Екатерина Истомина — золотая медаль в плавании на 100 метров баттерфляем; Сергей Клипперт — золото в плавании на 100 метров на спине; Оксана Зубковская — золотая медаль в легкой атлетике, прыжки в длину; Дмитрий Соловей — серебро в дзюдо; Илья Яременко — бронзовая медаль в плавании на 50 метров вольным стилем.

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«Каждый из спортсменов, которые заняли с 1 по 3 место, получит денежное вознаграждение: 120 тыс. грн — за І место, 100 тыс. грн — за ІІ и 80 тыс. грн — за III место. Тренеры, подготовившие призеров Паралимпийских игр 2016 года, также получат денежное вознаграждение в размере 50% от названных сумм. Кроме этого, рассматривается возможность улучшения жилищных условий спортсменам и тренерам, о чем службы КГГА получили от меня соответствующие поручения», — сообщил киевский городской голова.

Кличко также отметил, что все киевляне-участники Паралимпийских игр являются спортсменами Киевского городского центра физической культуры и спорта «Инваспорт».

«Хочу отметить: по программе экономического и социального развития столицы на прошедший год, начат капитальный ремонт помещений Киевского городского центра физической культуры и спорта «Инваспорт» на ул. Верхний Вал, 42-А. Сумма расходов в 2015 году составила почти 1 млн 200 тыс. гривен, а на завершение работ в этом году предусмотрено полтора миллиона гривень», — отметил Кличко.

Кроме того, отметил мэр Киева, до конца 2016-ого планируется выполнить капитальный ремонт многофункциональной спортивной площадки Киевского городского центра физической культуры и спорта инвалидов «Инваспорт» на ул. Овручской, где на капитальный ремонт выделены 900 тыс. грн.