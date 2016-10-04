Впервые за последние 17 лет осуществлен капитальный ремон в академии циркового исскуства - КГГА

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко во время торжественного открытия муралов на стенах КМАЭЦИ.

«Академия прошла долгий путь становления: от студии Киевского Цирка, которая позже была реорганизована в государственное училище, а затем в Киевский колледж эстрадного и циркового искусств, – до статуса муниципальной Академии. Город гордится этим высшим художественным учебным заведением международного масштаба», – отметила в приветственном слове Старостенко.

Она подчеркнула, что город понимает важность поддержания и сохранения высокого статуса эстрадно-цирковой академии. Поэтому в этом году впервые за последние 17 лет здесь был осуществлен капитальный ремонт аварийной части фасада здания учебного учреждения, его помещений и интерьера. До конца 2016 года планируется завершить все отделочные и ремонтные работы фасада здания.

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«Чрезвычайно приятно, что вся академия присоединилась к преобразованиям и со своей стороны предложила украсить две стены заведения муралами от молодого киевского художника Ильи Павелеца. Теперь прохожих встречают сюжеты из жизни цирковых артистов: жонглеры, эквилибристы, акробаты и иллюзионисты, которые будто замерли в магическом спектакле», – отметила Старостенко.

По ее словам, интересным зрелищем стала концертная программа Академии, во время которой ученики заведения буквально оживили и переосмыслили персонажей с муралов киевского художника.