Впервые за последние 17 лет осуществлен капитальный ремон в академии циркового исскуства - КГГА

15:36, 04 октября 2016
Киев
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В этом году Киевская муниципальная академия эстрадного и циркового искусств (КМАЭЦИ) – единственное в Украине и Восточной Европе профильное высшее художественное учебное заведение международного масштаба – отмечает 55 лет со дня основания.

Фото kievcity.gov.ua

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко во время торжественного открытия муралов на стенах КМАЭЦИ.

«Академия прошла долгий путь становления: от студии Киевского Цирка, которая позже была реорганизована в государственное училище, а затем в Киевский колледж эстрадного и циркового искусств, – до статуса муниципальной Академии. Город гордится этим высшим художественным учебным заведением международного масштаба», – отметила в приветственном слове Старостенко.

Она подчеркнула, что город понимает важность поддержания и сохранения высокого статуса эстрадно-цирковой академии. Поэтому в этом году впервые за последние 17 лет здесь был осуществлен капитальный ремонт аварийной части фасада здания учебного учреждения, его помещений и интерьера. До конца 2016 года планируется завершить все отделочные и ремонтные работы фасада здания.

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«Чрезвычайно приятно, что вся академия присоединилась к преобразованиям и со своей стороны предложила украсить две стены заведения муралами от молодого киевского художника Ильи Павелеца. Теперь прохожих встречают сюжеты из жизни цирковых артистов: жонглеры, эквилибристы, акробаты и иллюзионисты, которые будто замерли в магическом спектакле», – отметила Старостенко.

По ее словам, интересным зрелищем стала концертная программа Академии, во время которой ученики заведения буквально оживили и переосмыслили персонажей с муралов киевского художника.

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