Власть Киева выделили 30 млн грн на закупку карет скорой помощи
На закупку карет скорой медицинской помощи из городского бюджета выделено 30 млн грн.
Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник во время презентации медицинских автомобилей «Ford», которая состоялась в Международном выставочном центре.
«Столичная отрасль здравоохранения постоянно пополняется новейшими техническими средствами. В этом году мы уже приобрели и передали медицинским учреждениям 100 новых автомобилей «Ford Fiesta» (Евро 5+). Таким образом мы полностью обеспечили медспецтранспортом первичное и вторичное звено медицинской отрасли столицы. На этих автомобилях врачи оперативно доезжают до пациентов и оказывают необходимую помощь на дому инвалидам, онкобольным и тем, кто не может самостоятельно добраться до больницы», – рассказал Поворозник.
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По его словам, сейчас Департамент здравоохранения проводит тендер на закупку карет скорой помощи.
«Процедура торгов в ближайшее время завершится и уже в этом году автомобильный парк "скорых" пополнится 15 новыми каретами скорой помощи, оснащенными по современным требованиям. На этом мы не будем останавливаться и планируем полностью заменить автопарк медицинского транспорта», – подчеркнул заместитель председателя КГГА.