Власть Киева выделили 30 млн грн на закупку карет скорой помощи

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник во время презентации медицинских автомобилей «Ford», которая состоялась в Международном выставочном центре.

«Столичная отрасль здравоохранения постоянно пополняется новейшими техническими средствами. В этом году мы уже приобрели и передали медицинским учреждениям 100 новых автомобилей «Ford Fiesta» (Евро 5+). Таким образом мы полностью обеспечили медспецтранспортом первичное и вторичное звено медицинской отрасли столицы. На этих автомобилях врачи оперативно доезжают до пациентов и оказывают необходимую помощь на дому инвалидам, онкобольным и тем, кто не может самостоятельно добраться до больницы», – рассказал Поворозник.

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По его словам, сейчас Департамент здравоохранения проводит тендер на закупку карет скорой помощи.

«Процедура торгов в ближайшее время завершится и уже в этом году автомобильный парк "скорых" пополнится 15 новыми каретами скорой помощи, оснащенными по современным требованиям. На этом мы не будем останавливаться и планируем полностью заменить автопарк медицинского транспорта», – подчеркнул заместитель председателя КГГА.