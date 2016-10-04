В Киеве с 4 октября частично закрывается движение трамваев маршрута №1

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, на участке от станции «Гната Юры» до Михайловской Борщаговки перевозки пассажиров будут осуществлять только во время движения трамваев из или в депо.

Читайте такжеВ киевском метро презентовали третий арт-поезд (фоторепортаж)

На период закрытия движения трамваев увеличивается количество автобусов на автобусных маршрутах №9 «ул. Булгакова – ст. м. «Лукьяновская» и №23 «ул. Симиренко – ул. Салютная».

Также организуется работа временного автобусного маршрута №1-Т «Михайловская Борщаговка – станция «Ромена Роллана» по трассе: ул. Симиренко – бул. Кольцова – ул. Леся Курбаса – ул. Владимира Покотила – ул. Кольцова – ул. Симиренко.

Пассажиры будут иметь право проезда по указанным маршрутам по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в трамвае.