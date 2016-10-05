В Киеве стартовал масштабный конкурс на получение грантов для педагогов

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко в эфире ТРК "Киев".

"Поддерживая инициативных педагогов и прогрессивные учебные заведения, мы закладываем надежную инвестицию в успешное развитие города и страны", – подчеркнула она.

"Город поддерживает и способствует творческому поиску педагогов, которые стремятся не просто поделиться с учениками своими знаниями, а создать условия для полноценного творческого и гармоничного развития школьников", – Старостенко.

По ее словам, конкурс будет проходить по четырем направлениям: «Здоровый ребенок», «Чуткое сердце», «Заведение с идеей» и «Перспектива образования». Прием заявок на участие в конкурсе начинается 5 октября и продлится до 19 октября включительно. Победитель конкурса, которого определяет конкурсная комиссия, получит денежные вознаграждения от 50 до 100 тысяч гривен.

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Напомним, что грант «Здоровый ребенок» назначается дошкольному учебному заведению и педагогическому работнику детсада на оздоровительно-физкультурную работу. Грант «Чуткое сердце» может получить заведение и педагог на внедрение инноваций в организации работы с детьми с особыми потребностями и воплощение идей равноправия, толерантности. Грант «Перспектива образования» назначается учителям и воспитателям для внедрения инновационных образовательных направлений в учебных заведениях. Грант городского головы «Заведение с идеей» может получить дошкольное, общеобразовательное, внешкольное и профессионально-техническое учебное заведение коммунальной формы собственности на поддержку творческой активности педагогических коллективов в реализации инновационных подходов к управленческой деятельности, разработке и внедрении целостной инновационной концепции развития учебного заведения.

Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Департамента образования и науки, молодежи и спорта.