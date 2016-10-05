В Киеве полицейские задержали карманника, похитившего у 84-летнего участника войны кошелек
11:57, 05 октября 2016Киев
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В Киеве на Лукьяновке полицейские задержали карманника в троллейбусе.
У 40-летнего местного жителя изъяли похищенный кошелек с деньгами / facebook.com/UDAR.ua
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
"Прилично одетый мужчина в очках похитил у 84-летнего участника войны кошелек. Правоохранители быстро остановили правонарушения, обратили внимание свидетелей на событие и вызвали следственно-оперативную группу для фиксации кражи", - сказано в сообщении.
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У 40-летнего местного жителя изъяли похищенный кошелек с деньгами, банковскими картами и документами потерпевшего. Впоследствии его доставили в управление полиции для проведения дальнейших следственных действий.
Отмечается, что сведения о событии зарегистрированы. Начато уголовное производство по ст. 185 (кража) УК Украины
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