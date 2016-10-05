В Киевском военкомате рассказали, сколько юношей попадут под осенний призыв

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил в.и.о. военного комиссара Киевского военного комиссариата Валентин Кожухивский.

Из них 350 человек будут направлены в Вооруженные силы Украины, 170 - в Национальную гвардию Украины и 50 - в Государственную специальную службу транспорта, уточнил Кожухивский.

Он также проинформировал, что отправка призывников из Киева в места прохождения службы будет проводиться с 10 октября по 25 ноября.

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Кожухивский напомнил, что согласно указу президента, срочников не будут отправлять в зону проведения АТО.

Кроме того, он добавил, что всего в Киеве зарегистрировано около 20 тыс. мужчин призывного возраста - 20-27 лет.

Как сообщал УНИАН, в Украине 4 октября начался осенний призыв на срочную военную службу.

Согласно решению Кабмина, для прохождения срочной военной службы в октябре-ноябре будет отправлено 13,9 тыс. человек.