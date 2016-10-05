Затяжной дождь стал причиной 6-бальных пробок на дорогах Киева (видео)
18:21, 05 октября 2016Киев
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Ливень не утихает с самого утра. Из-за плохой работы ливневой системы часть асфальта покрыта толстым слоем воды. Результат - значительное увеличение количества аварий.
Пробки в столице из-за дождя / скриншот
Об этом сообщает ТСН.
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Пробки на дорогах даже днем оценили в 6 баллов. По прогнозам синоптиков, дождь прекратится только поздно вечером.
Напомним, в столице коммунальщики во время сегодняшнего ливня начали ремонт дорожного покрытия на Дарнице.
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