Затяжной дождь стал причиной 6-бальных пробок на дорогах Киева (видео)

Ливень не утихает с самого утра. Из-за плохой работы ливневой системы часть асфальта покрыта толстым слоем воды. Результат - значительное увеличение количества аварий.

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