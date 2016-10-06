Кличко: "Героев Днепра" проходит плановый ремонт, а не строительство ТРЦ

Как сообщила пресс-служба Киевского городского головы, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выступления в начале заседания Киевсовета.

"Там продолжают нагнетать страсти относительно застроек. Хочу еще раз подчеркнуть. Во-первых, после инициированного мной и подписанного руководителями крупнейших строительных компаний меморандума на стройплощадках столицы не должно быть никакой частной охраны! Все застройки охраняет и обеспечивает на них правопорядок исключительно полиция! И во-вторых - чтобы не было спекуляций. На "Героев Днепра" сегодня продолжаются работы по плановому укреплению станции метро и монтажу гидроизоляции. И их надо завершить, пока позволяют погодные условия", - подчеркнул Кличко.

Мэр отметил, что работы осуществляет "Метрострой", и для их завершения необходимо определенное время. "И я понимаю неудобства для жителей, и требуется еще некоторое время, чтобы качественно сделать необходимый ремонт. Еще раз подчеркиваю: строительство торгового центра будет проходить только с согласия общины!" - подчеркнул Кличко.

Читайте такжеСкандальная стройка на "Героев Днепра": на станции заметили новую трещину, теперь – через платформу (фото)

Как сообщал УНИАН, в июне на выходе со станции метро «Героев Днепра» началось строительство торгово-развлекательного центра. Участок земли в пределах транспортной развязки огородили забором и подогнали строительную технику.

Также стало известно, что из-за строительных работ были повреждены потолок станции и платформа.

Жильцы окрестных домов стали выходить на акции протеста против строительства ТРЦ.

Несколько раз на заседаниях сессии Киевсовета они просили депутатов и городского голову приостановить строительные работы на «Героев Днепра», поскольку считают, что это может привести к технической аварии и трагическим последствиям.

Председатель Оболонской РГА Александр Цибульщак заявил, что строительные работы, которые на сегодняшний день идут на "Героев Днепра", касаются исключительно укрепления станции.

Руководитель метрополитена Виктор Брагинский также настаивает, что трещины в потолке и полу станции возникли именно во время этого строительства. В то же время он сказал, что нельзя сейчас приостанавливать строительство, потому что строители не успеют сделать запланированные работы по укреплению конструкций, и станция войдет в зиму «открытой». Брагинский заявил, что указанное строительство не угрожает безопасности пассажиров.