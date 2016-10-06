В Киеве переименовали Московскую площадь

Как передает корреспондент УНИАН, решение поддержали 70 из 88 депутатов Киевсовета.

Читайте такжеВ Киеве Московский проспект переименовали в Степана Бандеры

Также этим решением улица Патриса Лумумбы переименована в улицу Иоанна Павла II, площадь Московская - в Демеевскую.

Решение было принято в исполнение закона о декоммунизации.

Вместе с тем, вопрос переименования Московского моста в мост имени Георгия Фукса был снят с рассмотрения на сегодняшнем заседании Киевсовета, поскольку есть замечания насчет нового названия.