В Киеве переименовали Московскую площадь
19:16, 06 октября 2016Киев
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Также проспект Воссоединения в Киеве переименован в проспект Соборности
В Киеве переименовали Московскую площадь / wikimapia.org
Как передает корреспондент УНИАН, решение поддержали 70 из 88 депутатов Киевсовета.
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Также этим решением улица Патриса Лумумбы переименована в улицу Иоанна Павла II, площадь Московская - в Демеевскую.
Решение было принято в исполнение закона о декоммунизации.
Вместе с тем, вопрос переименования Московского моста в мост имени Георгия Фукса был снят с рассмотрения на сегодняшнем заседании Киевсовета, поскольку есть замечания насчет нового названия.
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