В Киеве известный столетний особняк лишили статуса памятника архитектуры и снесли

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала депутат Киевсовета Елена Ескина.

"Сегодня, за несколько часов до сноса памятника, мне стало известно из надежного источника в Киевсовете, известная древняя усадьба 1910 года противоправно исключена Департаментом культуры КГГА (приказ N172 от 21.09.16) из реестра вновь выявленных объектов культурного наследия и готовится к сносу корпорацией "Укрбуд", - сообщила Ескина.

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"Мы ожидали нечто подобное, когда его подожгли в феврале этого года и был причислен к категории аварийных, но нас заверили в Управлении охраны культурного наследия, такого никогда не допустят", - написала депутат.

"Утром в Киевсовете пыталась выяснить ситуацию, и вот, пока писала предыдущий пост с SOS - дом еще стоял, а за час (когда подъехала), его уже снесли, и на руинах продолжает работать строительная техника", - рассказала она.

Как сообщал УНИАН, 20 июля в центре Одессы рухнул памятник архитектуры "Масонский дом".