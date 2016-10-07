На выходных из-за марафона в Киеве перекроют центральные улицы и мост Патона (карта)

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, с 5:00 8 октября до 19:00 9 октября на ул. Крещатик будет ограничено движение транспортных средств для монтажа и демонтажа сцены и специальных конструкций.

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Кроме того, 9 октября с 8:30 до 15:00 будет временно ограничено движение по маршруту забега: улица Крещатик – улица Михаила Грушевского – Петровская аллея – Парковая дорога – аллея Героев Крут – улица Лаврская – территория Национального музея истории Украины во Второй мировой войне – Запечерний переулок – улица Лаврская – бульвар Дружбы народов – мост Патона – проспект Воссоединения – мост Патона – бульвар Дружбы народов – аллея Героев Круг – улица Лаврская – территория Национального музея истории Украины во Второй мировой войне – Запечерный переулок – улица Лаврская – бульвар Дружбы народов – мост Патона – проспект Воссоединения – мост Патона – бульвар Дружбы народов – Лыбедская площадь – улица Большая Васильковская – улица Жилянская – улица Шота Руставели – улица Саксаганского – улица Эспланадная – улица Бассейная – Бессарабская площадь – улица Крещатик – Владимирский спуск – улица Петра Сагайдачного – Контрактовая площадь – улица Константиновская – улица Притисско-Никольская – улица Хоревая – улица Константиновская – улица Верхний Вал – улица Нижний Вал – улица Почайнинская - улица Введенская – улица Константиновская – улица Нижний Вал – улица Глубочицкая – улица Вячеслава Чорновила – улица Златоустовская – улица Павловская – улица Владимира Винниченко – улица Обсерваторная – улица Сечевых Стрельцов – Львовская площадь – улица Большая Житомирская – улица Владимирская – улица Десятинная – Михайловская площадь – круг возле Михайловского Златоверхого монастыря – улица Трёхсвятительская – Михайловская площадь – Владимирский проезд – Софийская площадь – улица Владимирская – бульвар Шевченко – площадь Победы – проспект Победы – площадь Победы – улица Саксаганского – улица Симона Петлюры – улица Жилянская – улица Шота Руставели – улица Саксаганского – улица Эспланадная – улица Бассейная – Бессарабская площадь – улица Крещатик.

Также забег состоится 8 октября с 9:00 до 10:00 без перекрытия движения по маршруту: Парковая дорога – аллея Героев Круг – улица Ивана Мазепы – улица Михаила Грушевского – улица Крещатик.

На время проведения марафона будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, путь следования которых проходит по улицам, где пройдет забег.