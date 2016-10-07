В Киеве в ночь на 8 октября отключат воду в части домов в Шевченковском и Соломенском районах

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПАО «АК «Киевводоканал».

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Так, в Шевченковском районе с 22.00 7 октября до 11.00 8 октября будет отсутствовать водоснабжение у потребителей: на ул. Сечевых Стрельцов, № 49, 49-А, 53, 57, 59, 59-А, 59/65; на ул. Юрия Коцюбинского, 20; на ул. Гоголевской, № 36-40, 37/2, 39, 39-А, 41, 41-А, 42, 42-А, 43, 43-А, 46, 47, 48, 49, 50, 51.

В Соломенском районе с 21.30 7 октября до 11.00 8 октября будет отсутствовать водоснабжение у потребителей: на ул. Героев Севастополя, № 9-А, 11, 11-А, 11 Б, 13, 13-А, 15, 17, 17-А, 17-Б, 19.