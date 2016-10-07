В Киеве из-за капремонта проспекта Глушкова закрывается движение троллейбусов № 45
В Киеве с 8 октября закрывается движение троллейбусов маршрута № 45 (станция метро "Васильковская" – станция метро "Выставочный центр").
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Закрытие связано с проведением капитального ремонта дороги нечетной стороны проспекта Академика Глушкова.
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В то же время для обеспечения пассажирских перевозок организуется движение троллейбусного маршрута № 45Д по направлению движения: ст. м. «Васильковская» – ул. Васильковская – ул. Михаила Максимовича – ул. Академика Вильямса – ул. Маршала Якубовского – ул. Василия Касияна – просп. Академика Глушкова – просп. Голосеевский – ст. м. «Демеевская».
Ориентировочная дата завершения ремонтных работ – 17 октября.
О возобновлении движения троллейбусов маршрута № 45 будет сообщено дополнительно, отмечают в КГГА.