В Киеве из-за капремонта проспекта Глушкова закрывается движение троллейбусов № 45

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Закрытие связано с проведением капитального ремонта дороги нечетной стороны проспекта Академика Глушкова.

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В то же время для обеспечения пассажирских перевозок организуется движение троллейбусного маршрута № 45Д по направлению движения: ст. м. «Васильковская» – ул. Васильковская – ул. Михаила Максимовича – ул. Академика Вильямса – ул. Маршала Якубовского – ул. Василия Касияна – просп. Академика Глушкова – просп. Голосеевский – ст. м. «Демеевская».

Ориентировочная дата завершения ремонтных работ – 17 октября.

О возобновлении движения троллейбусов маршрута № 45 будет сообщено дополнительно, отмечают в КГГА.