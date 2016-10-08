В Киеве создали гигантскую композицию из живых хризантем (фото, видео)
В Киеве на Певческом поле сегодня открылась выставка хризантем «Мелодия осени», в рамках которой представлена трехмерная цветочная композиция длиной более 112 метров, которая внесена в Национальный реестр рекордов Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Выставка организована КО «Киевзеленстрой» по случаю 60-летия предприятия.
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Работали над созданием выставки более ста ландшафтных дизайнеров, использовав более 15 тыс. цветов различных сортов, 100 тыс. метров цветной нити, 100 кг мраморной крошки и других материалов.
Продлится выставка до 30 октября.
Присутствовавший сегодня на открытии экспозиции заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил, что приоритетом в работе «Киевзеленстроя» этой осенью станет высадка в столице вечнозеленых кустов и деревьев, поскольку они наиболее эффективно подчеркивают линии в городском ландшафте и создают зеленое пространство.
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«В целом до конца года будет проведен капремонт в 72 парках и скверах, посажено около 5000 деревьев, из которых 20% - это хвойные и вечнозеленые деревья», - сказал он.