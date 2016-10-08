В Киеве на территории депо сгорели два вагона трамвая (фото)

14:19, 08 октября 2016
Киев
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В Киеве на территории депо сгорели два вагона трамвая, причину возникновения возгорания пока не выяснили.

dsns.gov.ua

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве, сообщение о пожаре на территории трамвайного депо, расположенного на пр. Академика Королева, поступило в 5:36.

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Пожарные в 5:59 ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших в результате пожара нет, но выгорели два вагона трамвая.

Причина возгорания выясняется.

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