В Киеве на территории депо сгорели два вагона трамвая (фото)

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве, сообщение о пожаре на территории трамвайного депо, расположенного на пр. Академика Королева, поступило в 5:36.

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Пожарные в 5:59 ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших в результате пожара нет, но выгорели два вагона трамвая.

Причина возгорания выясняется.