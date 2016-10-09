В центре Киева ограничено движение транспорта во время международного марафона

Как сообщили накануне в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в Киевском международном марафоне Wizz Air Kyiv City Marathon 2016 примут участие более 6 тыс. участников из 49 стран мира.

В программе марафона запланировано 5 забегов разной дистанции для взрослых: 2, 5, 10, 21,0975 и 42,195 км. Для детей предусмотрены три дистанции: 100 м, 500 м, 1000 м, участие для них бесплатное. По сравнению с прошлым годом общий призовой фонд марафона вырос вдвое и составляет 78 тыс. грн. Каждый участник дистанции 21 км и 42 км получит на финише медаль.

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В этом году трасса Киевского международного марафона прошла сертификацию AIMS и IAAF, то есть атлеты смогут устанавливать рекорды Европы и мира.

9 октября с 8:30 до 15:00 будет временно ограничено движение по маршруту забега: улица Крещатик – улица Михаила Грушевского – Петровская аллея – Парковая дорога – аллея Героев Крут – улица Лаврская – территория Национального музея истории Украины во Второй мировой войне – Запечерний переулок – улица Лаврская – бульвар Дружбы народов – мост Патона – проспект Воссоединения – мост Патона – бульвар Дружбы народов – аллея Героев Круг – улица Лаврская – территория Национального музея истории Украины во Второй мировой войне – Запечерний переулок – улица Лаврская – бульвар Дружбы народов – мост Патона – проспект Воссоединения – мост Патона – бульвар Дружбы народов – Лыбедская площадь – улица Большая Васильковская – улица Жилянская – улица Шота Руставели – улица Саксаганского – улица Эспланадная – улица Бассейная – Бессарабская площадь – улица Крещатик – Владимирский спуск – улица Петра Сагайдачного – Контрактовая площадь – улица Константиновская – улица Притисско-Никольская – улица Хорива – улица Константиновская – улица Верхний Вал – улица Нижний Вал – улица Почайнинская улица Введенская – улица Константиновская – улица Нижний Вал – улица Глубочицкая – улица Вячеслава Черновола – улица Златоустовская – улица Павловская – улица Владимира Винниченко – улица Обсерваторная – улица Сечевых Стрельцов – Львовская площадь – улица Большая Житомирская – улица Владимирская – улица Десятинная – Михайловская площадь – круг возле Михайловского Златоверхого монастыря – улица Трехсвятительская – Михайловская площадь – Владимирский проезд – Софийская площадь – улица Владимирская – бульвар Шевченко – площадь Победы – проспект Победы – площадь Победы – улица Саксаганского – улица Симона Петлюры – улица Жилянская – улица Шота Руставели – улица Саксаганского – улица Эспланадная – улица Бассейная – Бессарабская площадь – улица Крещатик.

На время проведения марафона будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, путь следования которых проходит по улицам, где пройдет забег.