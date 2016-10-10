"Киевэнерго" начинает подачу тепла для школ, детсадов и больниц

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Согласно распоряжению Киевской городской госадминистрации № 958 от 5 октября, «Киевэнерго» сегодня (10 октября) начинает подачу тепла в столичные учреждения социальной сферы», - говорится в сообщении компании.

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По информации пресс-службы, КГГА поручила компании начать подачу тепла в школы, детские сады, больницы и родильные дома согласно заявкам этих учреждений.

Также сообщается, что на сегодня более 90% объектов социальной сферы Киева уже получили акты готовности к отопительному сезону.

Как сообщал УНИАН, ранее мэр столицы Виталий Кличко поручил начать подачу тепла в учебные и медицинские учреждения с 10 октября.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, к запуску тепла в столице будут привлечены человеческие и технические ресурсы всех причастных коммунальных служб и предприятий города, несмотря на сложности старта отопительного сезона в этом году. Также Пантелеев сообщил об увеличении показателя аварийности и повреждений тепловых сетей, а также напомнил, что причиной этого стало блокирование счетов «Киевэнерго» и, как следствие, невыполнение компанией замен аварийных участков тепловых сетей.

В начале июля 2016 года Государственная исполнительная служба на основании решений суда арестовала счета «Киевэнерго», а также счета еще более 100 украинских предприятий теплокоммунэнерго из-за штрафных санкций «Нафтогаза». В средине сентября «Нафтогаз» опубликовал информацию о долгах «Киевэнерго» в размере 1,1 млрд грн.