В Киеве будут судить мужчину за организацию массового производства и сбыт алкогольного суррогата

Как сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, цех по незаконному изготовлению алкогольных напитков злоумышленник обустроил в складском помещении на территории Черкасс.

Читайте такжеВ Запорожской области у отравившихся суррогатным алкоголем не сворачивается кровь

Полученную в результате смешивания этилового спирта и технологической жидкой примеси жидкость разливал в пластиковые бутылки и упаковывал в картонные коробки с напечатанной надписью «Пшеничная» для дальнейшей продажи в Киеве.

Во время обысков, которые были проведены правоохранителями, в складском помещении обнаружили и изъяли более 19 тыс. литров алкогольного суррогата и оборудования, обеспечивавшего его массовое производство.

По результатам проведенного досудебного расследования обвинительный акт в отношении злоумышленника по ч.2 ст.204 Уголовного кодекса Украины направлен в Оболонский райсуд для рассмотрения по существу.

Как сообщал УНИАН, в пяти областях Украины была зафиксирована волна массовых отравлений фальсифицированным алкоголем, которая началась 22 сентября. Первые смерти в результате отравления алкоголем были зафиксированы в Харьковской области.

Впоследствии смертельные случаи от отравления зафиксировали в Донецкой, Луганской, Николаевской и Житомирской областях. Прокурор Харьковской области сообщил о задержании организатора и трех пособников производства суррогатного алкоголя. По состоянию на 7 октября было зарегистрировано 106 случаев отравлений фальсифицированным алкоголем, из них 40 - с летальным исходом.

Также отравления суррогатом алкоголя были зафиксированы в Запорожской области, количество госпитализированных вследствие отравления на 7 октября составляло 12 человек. У всех пострадавших прослеживается нетипичный для алкогольных отравлений симптом — несвертываемость крови, что может означать попадание на территорию региона нового, ранее неизвестного алкогольного суррогата.