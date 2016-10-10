Власти Киева рассмотрят инициативу о возведении ТРЦ над станцией метро "Дорогожичи"

Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА и депутат Киевсовета Сергей Майзель на своей странице в Facebook.

«На последнем научном совете обсудили немало важных вопросов, касающихся жизни нашего города. В первую очередь обсуждали возможность реконструкции станции метро «Дорогожичи» с надстройкой общественных помещений», - написал Майзель.

По его словам, инициатива принадлежит Киевскому инвестиционному агентству (КИА - коммунальное предприятие, подчиняется Киевской городской государственной администрации), которое предложило построить над этой станцией несколько этажей и открыть там торговый центр.

«Членами научного совета было отказано КИА в рассмотрении этого проекта», - отметил Майзель, одновременно добавив, что «было выдвинуто одно важное требование – должны быть организованы общественные слушания для обсуждения этого вопроса».

«Если община согласится на строительство торгового центра, то научный совет еще раз рассмотрит этот проект. В случае положительного решения КИА сможет отправить его на инвестиционный конкурс», - отметил он.

Читайте такжеСкандальная стройка на "Героев Днепра": на станции заметили новую трещину, теперь – через платформу (фото)Как сообщал УНИАН, в июне над станцией метро «Героев Днепра» начались строительные работы по проекту возведения там торгово-развлекательного центра.

По словам мэра Виталия Кличко, строительство возле станции метро «Героев Днепра» осуществляется с привлечением инвестиций, которые частично будут направлены на ее обновление, а частично будут вложены в строительство ТРЦ.

В то же время из-за строительных работ были поврежден потолок станции и платформа.

Жители окрестных домов еще летом начали выходить на акции протеста против строительства ТРЦ. Общественные слушания по этому проекту строительства состоялись 29 сентября, большинство участников высказались против застройки.

Однако строительные работы на «Героев Днепра» продолжаются, и киевляне в соцсетях информируют о дальнейшем разрушении станции.

Вместе с тем мэр уверяет, что на "Героев Днепра" сейчас продолжаются работы исключительно по плановому укреплению станции метро и обустройству гидроизоляции, и их надо завершить, пока позволяют погодные условия. Кличко обещает, что без согласия общины ТРЦ строить не будут.