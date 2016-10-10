Столичная власть не заметила культурной ценности в снесенной 100-летней усадьбе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации «Министерство культуры Украины своим письмом от 16.06.2016 сообщило о нецелесообразности включение упомянутого объекта в Реестр, поскольку он по своим техническим и архитектурно-художественным качествам не соответствует критериям...», - отметили в КГГА.

В январе прошлого года впервые было разработано учетную документацию на усадьбу с целью определения статуса здания Управления охраны культурного наследия направило пакет документов в Министерство культуры Украины для рассмотрения и принятия решения о внесении объекта «Флигель по ул. Златоустовская, 35» в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

В КГГА отметили, что при повторном изучении флигеля, Научно-методическим советом Киевского центра по охране, реставрации и использования памятников истории получено дополнительно выводы профильных учреждений, определено, что здание является аварийным, таким, что потеряло часть своего объема и не отвечает критериям объекта культурного наследия.

Читайте такжеБойцы батальона ОУН провели акцию протеста в центре столицы и снесли забор в поселке под Киевом (фото)«На основании изложенного Департаментом культуры издан приказ от 21.09.2016 № 172, согласно которому данный объект исключен из Перечня вновь выявленных объектов культурного наследия», - говорится в сообщении КГГА.

В то же время отмечается, что предоставление разрешений на снос любых объектов строительства находится вне полномочий Департамента культуры. Поэтому никаких разрешений по сносу здания на ул. Златоустовская, 35 Департамент не предоставлял.

Как сообщалось, флигель «с ромашками» по ул. Златоустовская, 35, был снесен 6 октября. По словам общественной активистки и экс-депутата Киевсовета Елены Ескиной, объект противоправно был исключен Департаментом культуры КГГА из реестра вновь выявленных объектов культурного наследия.

«Мы ожидали нечто подобное, когда домик подожгли в феврале этого года и причислили к категории аварийных, но нас заверили в Управлении охраны культурного наследия, что никогда уничтожение памятника не допустят», - отметила Ескина.

«Согласно выданных на сегодня документов, дом сносить никто не позволял. Надеюсь, правоохранительные органы вмешаются и возбудят уголовное дело (соответствующее заявление я подала)», - также отметила активистка.

По ее информации, застройщик на месте древней усадьбы планирует возвести жилую многоэтажку.