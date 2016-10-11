В Киеве возле метро "Позняки" ночью повредили десятки МАФов (фото)

Соответствующие фотографии публикуют утром пользователи соцсетей.

Судя по ним, в основном поломаны фасады, окна и двери киосков.

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Как сообщила УНИАН киевлянка, работающая в одном из МАФов, до этого владельцев неоднократно предупреждали и требовали предоставить документы на них.

По ее словам, большинство МАФов повреждены частично, но некоторые довольно серьезно.