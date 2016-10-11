В Киеве возле метро "Позняки" ночью повредили десятки МАФов (фото)

10:33, 11 октября 2016
Киев
2163

Утром 11 октября на рынке со стороны улицы Срибнокильской на Позняках в Киеве обнаружили десятки поврежденных МАФов.

/ vk.com/david_better

Соответствующие фотографии публикуют утром пользователи соцсетей.

Судя по ним, в основном поломаны фасады, окна и двери киосков.

Читайте такжеКонфликт на Позняках: полиция в роли статиста

Как сообщила УНИАН киевлянка, работающая в одном из МАФов, до этого владельцев неоднократно предупреждали и требовали предоставить документы на них.

По ее словам, большинство МАФов повреждены частично, но некоторые довольно серьезно.

/ twitter.com/vysotskiy

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter