В Киеве возле метро "Позняки" ночью повредили десятки МАФов (фото)
10:33, 11 октября 2016Киев
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Утром 11 октября на рынке со стороны улицы Срибнокильской на Позняках в Киеве обнаружили десятки поврежденных МАФов.
Кто-то разрушил торговые помещения около метро "Позняки" / vk.com/david_better
Соответствующие фотографии публикуют утром пользователи соцсетей.
Судя по ним, в основном поломаны фасады, окна и двери киосков.
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Как сообщила УНИАН киевлянка, работающая в одном из МАФов, до этого владельцев неоднократно предупреждали и требовали предоставить документы на них.
По ее словам, большинство МАФов повреждены частично, но некоторые довольно серьезно.
Торговый ряд пытались оградить / twitter.com/vysotskiy
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