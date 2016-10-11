Немецкие инвесторы заинтересованы в проекте завершения строительства Подольско-Воскресенского моста

Как отмечает пресс-служба КГГА, в ходе встречи стороны обсудили дальнейшие шаги и усилия для достройки Подольско-Воскресенского мостового перехода в Киеве.

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В частности, речь шла о запланированном на пятницу, 14 октября, визите Виталия Кличко в Германию, где состоится встреча с потенциальными инвесторами, которые заинтересованы в реализации проекта Подольско-Воскресенского моста.

При этом Кличко поблагодарил за помощь, которую немецкая сторона предоставляет Киеву и подчеркнул, что со своей стороны столичные власти сделают все от них зависящее, чтобы закончить строительство и сделать передвижение киевлян по городу более комфортным.