В Киеве начинают включать отопление в жилых домах

«Поскольку температура воздуха снижается, и в последующие дни среднесуточная температура будет ниже +8 градусов, мы решили, что уже необходимо начать подачу тепла в жилые дома. Поскольку технологический процесс запуска системы требует определенного времени», – отметил Виталий Кличко.

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Учреждения социальной сферы – больницы, поликлиники, школы и детсады – подключать к теплоснабжению в столице начали с 10 октября.

Подключение к теплу жилых домов, согласно графику, представленного ПАО «Киевэнерго» и ООО «Еврореконструкция», должно было начаться 17 октября. Впрочем, по решению городской власти, теплопредприятия должны начать подачу теплоносителя в дома киевлян с 12 октября.