В Киеве около половины учреждений социальной сферы уже подключены к теплу - КГГА

Запуск тепла в указанных учреждениях осуществляется по отдельным заявкам руководителей, сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, включено отопление в 351 дошкольном учреждении, 109 школах, 74 больницах, 4 объектах социальной защиты.

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Подключение социальной сферы к теплу в столице началось 10 октября. Соответствующее распоряжение № 958 «О теплообеспечения объектов социальной сферы» Киевский городской голова Виталий Кличко подписал 5-го октября.

В КГГА отмечают, что главы районов и руководители указанных учреждений несут персональную ответственность за соблюдение должного температурного режима. Подключение к теплу жилых домов будет осуществляться с 12 октября, согласно графику.