Прокуратура Киева через суд требует вернуть городу построенный в 1893 году "дом Новикова" на Подоле

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, речь идет о так называемый «дом Новикова» – эклектичное сооружение в духе «киевского ренессанса» с угловой башней, которая была построена в 1893 году по проекту архитектора Николая Казанского.

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На основании распоряжения Киевской городской госадминистрации и заключенных в 2002 году инвестиционных договоров здание было передано под реконструкцию частной структуре. Однако, как выяснилось, указанный дом передан частной структуре вопреки приватизационной процедуре при отсутствии соответствующего решения Киевского городского совета.

Кроме того, сейчас памятник архитектуры находится в заброшенном состоянии.

При приведенных обстоятельствах, прокуратура города в судебном порядке будет отстаивать позицию относительно признания права собственности на памятник культурного наследия за территориальной громадой.

Как сообщал УНИАН, 10 октября власти Киева заявила, что снесенный на прошлой неделе 100-летний флигель «с ромашками» на ул. Златоустовской, 35, никогда не находился на государственном учете как памятник культурного наследия и был изъят Департаментом культуры КГГА из Перечня вновь выявленных объектов культурного наследия выводами экспертов.