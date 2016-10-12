Киев получил от Германии 15 единиц многофункциональной снегоуборочной техники - Кличко

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

«Столица получила от Германии многофункциональную технику, которая будет убирать улицы города зимой. Сегодня в Киев прибыли 15 машин снегоуборочной техники – 12 машин производства MAN и 3 - марки Mercedes. Это существенно поможет столице справиться со снегом в зимний период. Могу сказать, что Киев готов к зиме, и надеемся пройти ее без всяких форс-мажорных ситуаций», - отметил Кличко.

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При этом мэр Киева вместе с государственным секретарем федерального министерства транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Райнером Бомбой осмотрели на таможенном терминале 15 единиц техники, которая прибыла в столицу.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2016 года начал работать веб-портал, который позволяет отслеживать онлайн работу снегоуборочных машин в Киеве.