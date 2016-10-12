С сегодняшнего дня в Киеве запрещено ночью торговать алкоголем

Отныне субъектам хозяйствования, которые имеют лицензию на продажу алкоголя, запрещено продавать алкогольные и слабоалкогольные напитки, а также пиво с 23:00 до 10:00 утра. На рестораны это решение не распространяется.

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Тех субъектов хозяйствования, которые будут нарушать решение Киевсовета, рекомендуют лишать лицензии на продажу алкоголя.

Также Киевсовет рекомендует полиции Киева усилить контроль за выполнением Кодекса об админнарушениях, чтобы не допускать распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива на улицах, в парках и скверах, в спортивных учреждениях и общественном транспорте.

Напомним, 22 сентября Киевсовет принял решение о запрете продажи алкоголя и пива в стационарных объектах торговли в столице с 23:00 до 10:00.