Отопление запущено более чем в 90% детских садов - КГГА
По состоянию на 10:00 12 октября чуть более 70% учреждений социальной сферы Киева уже подключены к отоплению.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
Так, отопление запущено более 90% детских садов, более 53% школ, свыше 58% лечебных учреждений и чуть более 47% объектов социальной защиты. Отметим, что запуск тепла в названных учреждениях происходит по отдельным заявкам их руководителей.
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При этом Пантелеев напомнил, что сегодня, 12 октября, началось поэтапное подключение к теплоносителю жилищной сферы города.
Заместитель председателя КГГА обратил внимание руководителей ОСМД и ЖСК на необходимость подачи индивидуальных заявок энергоснабжающих организаций на подключение к отоплению.
В пресс-службе КГГА также подчеркнули, что персональную ответственность за соблюдение надлежащего температурного режима несут главы районов и руководители учреждений.