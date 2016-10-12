Отопление запущено более чем в 90% детских садов - КГГА

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Так, отопление запущено более 90% детских садов, более 53% школ, свыше 58% лечебных учреждений и чуть более 47% объектов социальной защиты. Отметим, что запуск тепла в названных учреждениях происходит по отдельным заявкам их руководителей.

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При этом Пантелеев напомнил, что сегодня, 12 октября, началось поэтапное подключение к теплоносителю жилищной сферы города.

Заместитель председателя КГГА обратил внимание руководителей ОСМД и ЖСК на необходимость подачи индивидуальных заявок энергоснабжающих организаций на подключение к отоплению.

В пресс-службе КГГА также подчеркнули, что персональную ответственность за соблюдение надлежащего температурного режима несут главы районов и руководители учреждений.