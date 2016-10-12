КГГА получила новые градостроительные полномочия

Процесс передачи полномочий в соответствии с приказом ГАСИ Украины, среди прочего, включал создание соответствующего департамента в структуре КГГА, конкурсный отбор и профессиональную подготовку его персонала, передачу документации на объекты, которые переходят под контроль столичной власти, и утверждение акта совместной ГАСИ Украины комиссии.

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"11 октября после тщательной проверки на соответствие и комплектность полученной документации был подписан акт приема-передачи дел. Я убежден, что это важный шаг на пути децентрализации в Украине. С осознанием высокой степени ответственности перед общиной Киева мы приступаем к выполнению новых обязанностей", – сообщил заместитель председателя КГГА Александр Спасибко.

Новые градостроительные полномочия позволят теперь КГГА полностью контролировать в столице строительство объектов с И по IV категории сложности – от выделения земельного участка до приемки объектов в эксплуатацию.

Объекты V категории сложности (многофункциональные здания высотой более 100 м, здания университетов, институтов, школ, мосты, АЗС, объекты культурного наследия национального значения и тому подобное) остаются в сфере ответственности ГАСИ Украины.