Кличко поставил задачу подготовить инфраструктуру Киева к Евровидению-2017

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время заседания оргкомитета по подготовке к проведению Евровидения.

«Мы понимаем, что конкурс такого масштаба – это очень ответственная миссия. Это имидж не только Киева, а в целом нашего государства. Времени у нас остается не так много, а работы хватает. Поэтому медлить нельзя», – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева отметил, что по предварительным прогнозам, во время проведения конкурса в украинскую столицу посетят около 20 тысяч гостей со всей Европы.

«Наша задача – подготовить инфраструктуру, чтобы город выглядел привлекательно. Чтобы все гости, которые приедут на Евровидение, получили только положительные впечатления и эмоции от нашего города. И, хочу подчеркнуть, безопасность – один из ключевых этапов подготовки к проведению конкурса», – подчеркнул Кличко.

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Он подчеркнул, что столичная власть сконцентрируется на ремонте дорог, обустройстве инфраструктуры вокруг МВЦ, где будет проходить конкурс. В частности, в планах города – обустроить Никольско-Слободскую набережную.

«Все незаконные МАФы, которые расположены на подходах к МВЦ, будут снесены, будет осуществлено благоустройство территории возле всех локаций, где будут проходить мероприятия песенного конкурса», – отметил Киевский городской председатель.

В целом, отметил Кличко, задача городской власти – чтобы каждый, кто приедет в Киев, затем стал своеобразным послом украинской столицы в своей стране и рассказывал, какие положительные эмоции можно получить от посещения Киева.

«Евровидение-2017 – это толчок для развития туристической инфраструктуры нашего города», – подчеркнул мэр Киева.

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На повестке дня сегодняшнего заседания: разработка плана мероприятий по подготовке и проведению в Киеве Евровидение-2017; финансовое обеспечение подготовки и проведения конкурса; обеспечение безопасности; благоустройство территорий, прилегающих к официальным локациям конкурса; разработка детального плана-графика по подготовке арены и пресс-центра Евровидения-2017, а также плана-графика и обеспечения функционирования официальных событий и локаций конкурса; организация транспортного обеспечения официальных делегаций и гостей; подготовка туристической инфраструктуры города.

Мэр подчеркнул, что совещания по подготовке к проведению Евровидения-2017 будут проходить несколько раз в месяц, чтобы контролировать выполнение задач, которые на каждом заседании получают члены оргкомитета.