Петиция против строительства ТРЦ на "Героев Днепра" набрала больше 10 тысяч подписей

Так, согласно данным сайта, на этот момент обращение к власти города подписали 10,162 тыс. граждан.

Автор петиции Павел Касьяненко отмечает: "Киевлян уверяли, что это химическое укрепление грунта над станцией метро. Но в это реально никто не верит, люди сами удостоверились в том, что это идет застройка круга, это похоже на какое-то безумие... Призываю всех киевлян, жителей Киева, защитить Оболонь от незаконных застроек и наглого беспредела".

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Как сообщал УНИАН, в июне на выходе со станции метро "Героев Днепра" началось строительство торгово-развлекательного центра. Участок земли в пределах транспортной развязки огородили забором и подогнали строительную технику. Также стало известно, что из-за строительных работ были повреждены потолок станции и платформа. Жильцы окрестных домов стали выходить на акции протеста против строительства ТРЦ.

Несколько раз на заседаниях сессии Киевсовета киевляне просили депутатов и городского голову остановить строительство, поскольку считают, что это может привести к технической аварии и трагическим последствиям.

Городской голова Виталий Кличко уже многократно заявил, что на "Героев Днепра" продолжаются работы по плановому укреплению станции и обустройству гидроизоляции, и их надо завершить, пока позволяют погодные условия.

Кличко заверил, что "строительство торгового центра будет происходить только с согласия общины".

Руководитель метрополитена Виктор Брагинский подтвердил, что трещины в потолке и полу станции возникли именно во время указанного строительства. В то же время он сказал, что нельзя сейчас приостанавливать строительство, потому что строители не успеют выполнить запланированные работы по укреплению конструкций и станция войдет в зиму "открытой". Брагинский заявил, что указанное строительство не угрожает безопасности пассажиров.