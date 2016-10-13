Петиция против строительства ТРЦ на "Героев Днепра" набрала больше 10 тысяч подписей
Электронная петиция с требованием немедленно остановить строительство ТРЦ на кругу станции метро "Героев Днепра", опубликованная 21 июля этого года на официальном сайте Киевсовета, набрала больше 10 тыс. подписей, что является условием ее обязательного рассмотрения.
Так, согласно данным сайта, на этот момент обращение к власти города подписали 10,162 тыс. граждан.
Автор петиции Павел Касьяненко отмечает: "Киевлян уверяли, что это химическое укрепление грунта над станцией метро. Но в это реально никто не верит, люди сами удостоверились в том, что это идет застройка круга, это похоже на какое-то безумие... Призываю всех киевлян, жителей Киева, защитить Оболонь от незаконных застроек и наглого беспредела".
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Как сообщал УНИАН, в июне на выходе со станции метро "Героев Днепра" началось строительство торгово-развлекательного центра. Участок земли в пределах транспортной развязки огородили забором и подогнали строительную технику. Также стало известно, что из-за строительных работ были повреждены потолок станции и платформа. Жильцы окрестных домов стали выходить на акции протеста против строительства ТРЦ.
Несколько раз на заседаниях сессии Киевсовета киевляне просили депутатов и городского голову остановить строительство, поскольку считают, что это может привести к технической аварии и трагическим последствиям.
Городской голова Виталий Кличко уже многократно заявил, что на "Героев Днепра" продолжаются работы по плановому укреплению станции и обустройству гидроизоляции, и их надо завершить, пока позволяют погодные условия.
Кличко заверил, что "строительство торгового центра будет происходить только с согласия общины".
Руководитель метрополитена Виктор Брагинский подтвердил, что трещины в потолке и полу станции возникли именно во время указанного строительства. В то же время он сказал, что нельзя сейчас приостанавливать строительство, потому что строители не успеют выполнить запланированные работы по укреплению конструкций и станция войдет в зиму "открытой". Брагинский заявил, что указанное строительство не угрожает безопасности пассажиров.