В киевском сквере открыли памятный знак в честь героев-добровольцев АТО (фото)

В День защитника Украины открыт памятный знак в честь героев-добровольцев АТО в сквере, который киевляне отстояли от незаконной застройки. Это сделали местная община Соломенского района совместно с воинами Добровольческого батальона ОУН, сообщает Gazeta.ua.

Сквер на пересечении улиц Кудряшова и Проценко был назван именем Героев добровольческих батальонов после того, как местные жители совместно с воинами АТО отвоевали его у застройщиков и засадили деревьями.

Выступая на открытии памятного знака, командир добровольческого батальона ОУН Николай Коханивский подчеркнул, что украинцы всегда были готовы защищать свое государство с оружием. "Сейчас мы защищаем эту землю от внутреннего агрессора, от олигархата, коррумпированных чиновников, которые изнутри уничтожают нашу многострадальную нацию. Застройщик Микитась, который недавно стал народным депутатом, решил застроить этот сквер вместе с бывшим министром образования Табачником. Они хотят влепить здесь невероятную многоэтажку с подземным паркингом. Мы этого не допустим. Поэтому в этом сквере мы поставили знак в память о героях-добровольцах, которые отдали жизнь в борьбе за свободу Украины", - сказал комбат.

Как рассказал местный активист Василий Швец, еще в феврале 2008 года на общественном обсуждении местные жители выступили против застройки этого участка. Но, несмотря на это, в 2015 году срок аренды был продлен. По его словам, арендатором выступила компания с формальными оффшорными собственниками, а подрядчиком - "Укрбуд", директором которого в то время был Максим Микитась.

Как известно, в течение 12 лет жители Соломенского района Киева боролись против незаконного строительства на оползнеопасных территориях. Несмотря на все запреты и опасность, которой они подвергали местных жителей, здесь планировалось построить 24-этажный офисный центр. К этому объекту имел непосредственное отношение бывший министр образования времен Азарова Дмитрий Табачник, а теперь, как заявляют местные жители, причастен бывший глава "Укрбуда" и нардеп Максим Микитась.

Зато жители Соломенского района столицы собрали подписи за обустройство там сквера. Также местная община обратилась к мэру Киева Виталия Кличко с просьбой лично внести проект решения по обустройству сквера, поскольку на заседании Киевсовета еще в сентябре прошлого года было принято решение о предоставлении этой территории статуса "зеленой зоны". Теперь строительство здесь невозможно, поэтому договор с фирмой-застройщиком должен быть немедленно расторгнут.