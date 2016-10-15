В столичной подземке на станции "Майдан Незалежности" под поезд попал человек

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

«Синяя ветка. Едем от «Героев Днепра» до «Контрактовой» и от «Теремков» до «Олимпийской». На «Майдане» человек под поездом. Работают все необходимые службы. Выясняем обстоятельства», - говорится в сообщении.