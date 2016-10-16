В Киеве метро "Героев Днепра" закрыли на вход и выход
16:20, 16 октября 2016Киев
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В Киеве станция метро "Героев Днепра" закрыта из-за сообщения о минировании.
Станция "Героев Днепра" / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявляют в столичном метрополитене. Поезда проходят станцию "Героев Днепра" без остановки.
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В комментарии УНИАН советник руководителя столичного метрополитена Наталья Макогон сообщила, что станция временно закрыта для пассажиров из-за анонимного звонка о минировании.
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