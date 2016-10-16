В Киеве на метро "Героев Днепра" взрывчатки не нашли
17:08, 16 октября 2016Киев
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Взрывоопасных предметов на станции столичного метро "Героев Днепра", которую закрывали из-за сообщения о минировании, не нашли.
Станция "Героев Днепра" / Фото УНИАН
Об этом на своей странице в Facebook сообщило КП «Киевский метрополитен».
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«Станция «Героев Днепра» проверена. Взрывоопасных предметов не обнаружили. Работаем в обычном режиме», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве станцию метро «Героев Днепра» закрывали для пассажиров на вход и выход в связи с анонимным звонком о минировании.
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